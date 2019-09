O agradecimento emocionado de uma mãe à Branca de Neve

Uma mãe do estado norte-americano do New Jersey escreveu um testemunho emotivo à Disney World, no qual elogiou uma das princesas e a sua interação com o filho que tem autismo.

Lauren Bergner recorreu às redes sociais para mostrar a carta que escreveu e explicar a situação. A família estava na fila para tirar uma fotografia com a Branca de Neve, na Disney World, na Florida, mas quando chegou a sua vez, o filho de Lauren não quis participar na fotografia.

"O Brody estava a ter uma crise emocional", escreveu a mãe, que explicou que o filho tinha autismo e não falava.

Brody acabou a chorar no colo da branca de neve e um dos fotógrafos da Disney captou o momento, que chegou ao Facebook através de Lauren.



Nas imagens, é possível ver a atriz que interpreta Branca de Neve a consolar o menino e a levá-lo, depois, para um passeio.

"A Branca de Neve percebeu que o Brody tinha necessidades especiais. Ela levou-o para um passeio e afastou-o das pessoas. Isto é a verdadeira magia."

A mãe pediu ainda o contacto da atriz para agradecer pessoalmente pela situação.

Apesar de não se saber se a Branca de Neve viu a mensagem, segundo a CBS, a história tornou-se viral nas redes sociais e vários meios de comunicação locais partilharam a história.