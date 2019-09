Brasil cria comissão de inquérito para investigar fake news

O Brasil anunciou esta quinta-feira que vai ter uma comissão de inquérito para investigar a divulgação de informações falsas, mais conhecidas por "fake news".

O novo órgão vai apurar a utilização de perfis falsos nas redes sociais para influenciar eleições, ataques contra a democracia e a prática de ciberbullying.

A comissão parlamentar de inquérito das Fake News surge na sequência das denúncias da tentativa de manipulação das eleições presidenciais brasileiras do ano passado, através do envio de mensagens difamatórias do candidato do Partido dos Trabalhadores.