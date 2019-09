Um morto e mais de 30 feridos em choque entre comboio e camião no Japão

Issei Kato

Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 30 ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um comboio e um camião perto da cidade japonesa de Yokohama, sul de Tóquio, segundo as autoridades locais.

"No total, 30 pessoas foram transportadas para o hospital (...) duas das quais em estado grave. Uma delas foi mais tarde confirmada como morta", disse aos jornalistas um responsável dos bombeiros de Yokohama.

Segundo os media, a vítima mortal será o condutor do comboio.

O acidente ocorreu por volta das 11:40 (03:40 em Lisboa), numa travessia ferroviária em Yokohama, uma cidade portuária perto de Tóquio.

Na sequência da colisão, várias carruagens do comboio descarrilaram e o camião incendiou-se, de acordo com a polícia nipónica.

A cadeia de televisão NHK mostrou imagens do primeiro vagão completamente inclinado para a direita e fora dos carris. Ao lado, destroços do camião, que carregava fruta que ficou espalhada no local do acidente.

Segundo a empresa responsável pela linha férrea, Keikyu, várias carruagens descarrilaram na sequência do acidente.

O comboio suburbano, com oito vagões, fazia a ligação entre o distrito de Aoto, em Tóquio, e a localidade de Misakiguchi, em Kanagawa.

Com Lusa