Washington ofereceu dinheiro a capitão para tentar apreender navio iraniano

Os Estados Unidos ofereceram vários milhões de dólares ao capitão de um navio iraniano acusado de transportar petróleo para a Síria para tentar apreender o petroleiro, confirmou na quarta-feira o Departamento de Estado norte-americano à agência France-Presse.

O método pouco ortodoxo foi revelado pelo diário britânico Financial Times: o emissário da diplomacia norte-americana para o Irão, Brian Hook, enviou pessoalmente correios eletrónicos ao capitão indiano do "Adrian Darya 1" (antes designado "Grace 1") para lhe propor dinheiro.

No caso, tratava-se de uma recompensa se aceitasse conduzir o navio - libertado 11 dias antes por Gibraltar depois de ter sido apresado pelas autoridades do território britânico - para um país que o pudesse apreender em nome de Washington.

Quatro dias mais tarde, sem uma resposta positiva, o Tesouro norte-americano sancionou o capitão.

"Esses pormenores são exatos", disse à AFP um responsável do Departamento de Estado que não quis ser identificado.

"Entrámos em contacto com vários capitães de navios e com companhias de transporte marítimo para os sensibilizar para as consequências de qualquer apoio a uma organização terrorista estrangeira", adiantou.