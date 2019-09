Mulher de 73 anos dá à luz gémeas na Índia

Uma mulher de 73 anos, do estado indiano de Andhra Pradesh, deu à luz gémeas, depois de ter recorrido ao tratamento de fertilização in vitro.

"A mãe e as bebés estão bem", disse à BBC Uma Sankar, uma das médicas que participou no parto que aconteceu esta quinta-feira.

Mangayamma Yaramati e o marido, de 82 anos, sempre quiseram ter filhos, mas só agora conseguiram conceber. Ter crianças era muito importante para o casal, que admitiu ter sido estigmatizado na aldeia onde vivem.

"Eles chamavam-me a senhora sem filhos", revelou a mulher, citada pela emissora britânica. O casal confessou que tentou ter filhos "muitas vezes" e que recorreu a diferentes médicos, mas só agora conseguiram resultados.

"Estamos muito felizes", disse o marido Sitarama Rajarao, algumas horas depois das gémeas terem nascido através de cesariana, o método normalmente usado neste tipo de casos raros. A mãe sofreu um ataque cardíaco repentino e está agora a ser tratada no hospital.

"Nada está nas nossas mãos. O que tiver de acontecer, acontece. Está tudo nas mãos de Deus", foi a resposta do pai, quando questionado sobre quem ficaria com as bebés se algo acontecesse ao casal, devido à sua idade avançada.