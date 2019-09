Bolsonaro operado com êxito fica hospitalizado pelo menos cinco dias

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi operado "com êxito" ao abdómen, a quarta cirugia desde que foi esfaqueado há um ano, num comício, e ficará hospitalizado pelo menos cinco dias, anunciaram hoje fontes dos seus médicos.

A nova intervenção cirúrgica foi necessária para corrigir uma hérnia da incisão de sete centímetros de diâmetro que surgiu na sequência do enfraquecimento muscular provocado pelas anteriores operações.

Embora tenha sido considera uma intervenção cirúrgica de baixo risco e médica complexidade, prolongou-se por cinco horas, quase o dobro do tempo previsto, segundo as mesmas fontes.

O porta-vos da Presidência brasileira, Otavio do Rego Barro, afirmou, numa conferência de imprensa, que Bolsonaro passou as funções do cargo para o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, e voltará a funções assim que os médicos o permitam.



Lusa