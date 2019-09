França diz ao Irão que "vias do diálogo estão sempre abertas"

Numa entrevista ao programa televisivo "Le Grand Rendez-vous", o chefe da diplomacia francesa acrescentou ainda ser necessário convencer o Irão a renunciar a este tipo de decisões de redução dos compromissos no âmbito do acordo de 2015 e utilização de centrifugadoras mais potentes no enriquecimento de urânio.



No sábado, a Agência de Energia Atómica do Irão (AEAI) anunciou que começou a usar centrifugadoras avançadas para aumentar as suas reservas de urânio enriquecido.



Em causa estão 20 centrifugadoras IR-4 e de 20 IR-6, segundo detalhou o porta-voz da AEAI, Behruz Kamalvandí, numa entrevista conjunta a vários jornalistas, durante a qual insistiu que o Irão tem o direto de reduzir os compromissos assumidos no acordo de 2015, na medida em que uma das partes não está a cumprir com as suas obrigações.



As centrifugadoras IR-6 conseguem produzir urânio enriquecido 10 vezes mais depressa do que as IR- 1 e as IR -4 são cinco vezes mais rápidas.



Ainda assim, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que já foi informada das novas medidas que estão a ser tomadas pelo Irão, pretende continuar a supervisionar o programa nuclear deste país, segundo indicou Behruz Kamalvandí, citado pela agência espanhola Efe.



O acordo de 2015 foi assinado entre o Irão e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China), mais a Alemanha, e previa o levantamento de sanções internacionais em troca de limitações e maior vigilância do programa nuclear iraniano.



Um ano após o anúncio da decisão norte-americana de abandonar o acordo, o Irão declarou que não se sentia obrigado a continuar a respeitar alguns dos seus compromissos do pacto enquanto os restantes signatários não conseguissem ajudá-lo a contornar as sanções dos Estados Unidos

Para hoje está prevista uma reunião do diretor-geral interino da Agência Internacional de Energia Atómica, Cornel Feruta, com as autoridades iranianas.



Esta visita de Cornel Feruta faz parte das "interações em curso" entre o Irão e a AIEA, acrescentando que inclui "a verificação e monitorização" da agência ao acordo de Viena, assinado em 2015, sobre a energia nuclear iraniana.



Lusa