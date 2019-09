Jair Bolsonaro está a "recuperar bem" da cirurgia

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a recuperar bem de uma cirurgia no abdómen e iniciará hoje os trabalhos de fisioterapia, informou o porta-voz do Governo do país, Otávio Rêgo Barros.

"Hoje já serão iniciados os trabalhos de fisioterapia motora, podendo o Presidente sentar-se e realizar caminhadas no corredor. Foi liberada uma dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. Por orientação médica estará com visitas restritas neste momento", afirmou o porta-voz.

Jair Bolsonaro já está disposto a retomar o trabalho, conforme o próprio Presidente disse num vídeo publicado esta manhã nas redes sociais, mas esclareceu que o vice-presidente, Hamilton Mourão, permanecerá no comando do país até à próxima quinta-feira, avançou Otávio Rêgo Barros .

O porta-voz também reiterou que Bolsonaro mantém a intenção de participar na abertura da próxima reunião da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) - que habitualmente compete ao Brasil -, no final deste mês.

Num vídeo publicado esta manhã nas redes sociais, no qual aparece na cama do hospital a ver televisão, Bolsonaro revelou que deverá retomar o trabalho na terça-feira."Só nesta segunda-feira vou descansar. Amanhã volto ao trabalho", disse o Presidente brasileiro.

Bolsonaro submeteu-se a uma operação este domingo no Hospital Estrela de Vila Nova, na cidade de São Paulo, para a correção de uma hérnia de incisão de sete centímetros de diâmetro que surgiu no seu abdómen, após ter sido esfaqueado, num atentado durante a campanha presidencial.

O chefe de Estado brasileiro permanecerá hospitalizado para recuperação, pelo menos cinco dias, e só poderá regressar a Brasília dentro de uma semana, de acordo com a recomendação dos médicos.

O autor do ataque contra Bolsonaro, Adélio Bispo, foi preso a 06 de setembro do ano passado, mas em junho deste ano a Justiça brasileira absolveu-o e internou-o num manicómio, tendo-o considerado incapaz por ser portador de doenças mentais.

Lusa