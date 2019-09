Pelo menos três mortos em tiroteio na Holanda

Pelo menos três pessoas morreram num tiroteio, esta segunda-feira, perto de uma escola primária, na cidade holandesa de Dordrecht.

De acordo com as autoridades, a troca de tiros aconteceu numa residência. Através do Twitter, a polícia de Roterdão diz estar a investigar o caso, sem dar mais pormenores.

Vários meios de comunicações locais apontam para pelo menos três mortos e vários feridos, um deles em estado grave. Em causa terá estado uma desavença familiar.

No local estão diversas ambulâncias, bem como a polícia e os bombeiros.

O autarca de Dordrecht classifica o tiroteio de "muito sério" e manifesta solidariedade para com todos os envolvidos.