Coreia do Sul diz que Coreia do Norte efetuou disparos de projéteis

A Coreia do Norte efetuou hoje um lançamento de "projéteis não identificados" em direção ao mar, anunciou a agência de notícias sul-coreana, numa altura em que Pyongyang propunha retomar as negociações com Washington.

Os projéteis foram lançados em direção a leste a partir da província de Pyongan do Sul, no centro da Coreia do Norte, acrescenta o documento da agência Yonhap, que cita o Estado-Maior sul-coreano.

Segundo o documento, foram disparados pelo menos dois projéteis, não sendo revelados mais detalhes.

Estas informações surgem horas depois de a Coreia do Norte anunciar que estava disposta a voltar às negociações com os Estados Unidos da América sobre o processo de desnuclearização, mas que Washington tem de fazer novas propostas concretas que sejam aceitáveis.



Lusa