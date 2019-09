Filho de Bolsonaro visita pai no hospital com uma pistola à cintura

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, visitou o pai no hospital, com uma pistola à cintura.

O provável novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, registou o momento nas redes sociais com uma fotografia e uma mensagem de agradecimento, e já recebeu algumas críticas nos comentários.

Eduardo Bolsonaro tem direito ao porte de arma, é praticante de tiro ao alvo e já foi fotografado com arma em manifestações e até no Congresso Nacional.

O Presidente do Brasil está internado no hospital a recuperar de uma operação a uma hérnia e deve ter alta dentro de uma semana.