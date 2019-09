Seul diz que projéteis lançados por Pyongyang são de curto alcance

O Estado-Maior sul-coreano informou hoje que os disparos da Coreia do Norte, efetuados horas antes, são "projéteis de curto alcance não identificados".

"A distância total percorrida pelos projéteis foi de cerca de 330 quilómetros e as suas especificações ainda estão a ser analisadas pelas agências de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos", indicou, em comunicado.

Segundo as autoridades sul-coreanas, os dois projéteis foram lançados em direção ao mar do Leste, também designado como mar do Japão, a partir de Kaechon (ao norte de Pyongyang), às 06:53 e 07:12 (22:53 e 23:12 de segunda-feira, em Lisboa).

A mesma declaração refere que "qualquer ação que eleve a tensão na região irá complicar os esforços de paz na península coreana".

O Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul realizou de imediato uma reunião de emergência, na qual os participantes manifestaram uma "grande preocupação" com os lançamentos, de acordo com outro comunicado do gabinete presidencial de Seul.Este é o décimo teste de armas da Coreia do Norte em 2019, depois de um interregno de 17 meses.

As informações surgem horas depois de a Coreia do Norte anunciar que estava disposta a voltar às negociações com os Estados Unidos da América sobre o processo de desnuclearização, mas que Washington tem de fazer novas propostas concretas que sejam aceitáveis.

Lusa