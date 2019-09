Socialistas e extrema-esquerda espanhola fracassam tentativa de desbloquear impasse político

O Partido Socialista (PSOE) e a coligação Unidas Podemos fracassaram esta terça-feira mais uma tentativa para desbloquear o atual impasse político em Espanha para formar Governo, quando faltam menos de duas semanas para que o rei marque novas eleições.







O PSOE continua a defender um compromisso "à portuguesa" - acordo parlamentar com Governo exclusivamente socialista -, enquanto o Unidas Podemos quer uma coligação governamental que tenha ministros da extrema-esquerda.



A vice-secretária-geral e líder parlamentar socialista, Adriana Lastra, realçou à saída do encontro que o seu partido não vê "uma saída" para o impasse, porque o Unidas Podemos "recusou sempre" um acordo programático de apoio parlamentar.



Por seu lado, o negociador e secretário responsável pela Ação Política da formação do Unidas Podemos, Pablo Echenica, criticou a ameaça, que segundo ele o PSOE fez, de romper a negociação e abandonar as conversações se forem aceites as exigências dos socialistas no sentido de governar a sós.



Faltam 13 dias para o prazo-limite, a 23 de setembro, de dois meses que a Constituição espanhola confere aos grupos parlamentares para encontrarem uma solução para formar um Governo, depois da tentativa frustrada de investidura do líder socialista e atual primeiro-ministro do Governo de gestão, Pedro Sánchez, em 23 e 25 de julho últimos.



PSOE e Unidas Podemos vão aparentemente continuar a tentar chegar a um compromisso nos próximos dias, mas se o impasse se mantiver, o rei Felipe VI deverá marcar eleições para 10 de novembro próximo, as quartas legislativas no espaço de quatro anos.



Na semana passada Pedro Sánchez ofereceu ao Unidas Podemos "altas responsabilidades" em instituições de Estado, mas com os membros da formação de extrema-esquerda a continuarem fora do Conselho de Ministros.



O PSOE foi o partido mais votado nas eleições de 28 de abril último, mas com menos de 30% dos votos precisa do apoio de outras formações políticas, sendo essencial o apoio do Unidas Podemos.



O parlamento espanhol chumbou em 23 e 25 de julho último a recondução de Pedro Sánchez, com o Unidas Podemos a abster-se nessa votação.

Lusa