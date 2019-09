Esfaqueamento faz vários feridos na Flórida

Pelo menos seis pessoas foram hospitalizadas após um esfaqueamento numa empresa de portas em Tallahassee, Flórida. O suspeito de ter levado a cabo o ataque já foi detido pela polícia. As autoridades prosseguem com as investigações.

As vítimas foram levadas para o hospital Memorial HealthCare, em Tallahassee, onde ainda estão a ser avaliadas pela equipa médica da unidade. O porta-voz da polícia local, Damon Miller, disse à CNN que não sabem se o suspeito era ou não funcionário daquela empresa.

A condição clínica das vítimas ainda não foi divulgada.