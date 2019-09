As Forças Armadas de Israel bombardearam esta quarta-feira alvos militares em Gaza, como resposta a um ataque aéreo feito horas antes por Gaza.

Os aviões de combate das forças israelitas atacaram 15 alvos terroristas, incluindo uma fábrica de armas e um complexo naval.

O ataque, realizado no norte e centro da faixa de Gaza, surge depois do primeiro-ministro ter prometido anexar uma parte da Cisjordânia se for reeleito.

Até ao momento, não há feridos a registar.