Japão quer descarregar água contaminada com radiação no oceano

O Japão comunicou esta quarta-feira que em 2022 vai deixar de ter espaço para armazenar a água contaminada com radiação da central nuclear de Fukushima.

O governo garante que a empresa responsável pelo armazenamento está a ficar lotada e que a única hipótese é fazer descargas no oceano.

Em 2011, um terramoto provocou um desastre nuclear em Fukushima, que queimou três reatores da central e, desde então, têm sido arrefecidos com água de modo a travar a radioatividade.

Vários países, como a Coreia do Sul, estão preocupados com as possíveis descargas no Oceano Pacífico.