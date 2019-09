Tabuleiros de pizza arrumados junto a sanita em restaurante da Pizza Hut

Um entregador de pizzas denunciou o caso nas redes sociais. Paul Finnis publicou uma fotografia de dezenas de tabuleiros de pizza arrumados junto a uma sanita, numa casa de banho de um restaurante Pizza Hut, em Inverness, na Escócia.

Ao funcionário foi dito que a casa de banho estava a ser usada como arrecadação.

O homem de 35 anos não hesitou em partilhar a imagem tirada no dia 2 de setembro e alertar as pessoas para o caso. Na descrição escreveu: "Esta fotografia foi tirada a semana passada na Pizza Hut ao lado da estação de autocarros em Inverness. Como podem ver, estão a usar a casa de banho como arrecadação para os tabuleiros, onde cozinham alimentos, isto é muito pouco higiénico e pode deixar as pessoas doentes".

A publicação recebeu vários comentários contra a cadeia de fast food.

A Pizza Hut garante que foi uma situação "pontual". Podemos confirmar que os tabuleiros não estavam a ser utilizados no restaurante, estavam apenas a ser temporariamente arrumados antes de ser removidos", indicou um porta-voz do estabelecimento.