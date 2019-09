Bebé de 2 anos fecha vidro do carro e mãe fica com pescoço preso

Yulia Sharkom estava a tentar tirar a filha do carro quando ficou com o pescoço preso

A jovem de 21 anos estava a tentar tirar a filha de um dos bancos da frente, através de uma janela que estava entreaberta, quando a bebé fechou o vidro e a mãe ficou com o pescoço preso. O acidente aconteceu no dia 31 de agosto em Staroe Selo, na Bielorrússia.

"No dia 31 de agosto, perto das 16h30, o marido encontrou-a inconsciente, com o pescoço preso pela janela na porta da frente do lado esquerdo do carro da família", explica Dmitry Ivanyuk, do comité de investigação bielorrusso.

O jornal The Sun diz que "a vítima foi transportada para o hospital em estado grave e com sinais de asfixia mecânica e traumas".

Devido aos ferimentos graves com que ficou, a jovem acabou por morrer oito dias depois no hospital.

O caso está a ser investigado pela polícia.