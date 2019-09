Incêndio provoca várias explosões num depósito de munições no Chipre

Um incêndio, no norte do Chipre, numa zona militar que pertence à Turquia, provocou esta quinta-feira várias explosões num depósito de munições.

A imprensa cipriota refere que alguns turistas alojados num hotel próximo das explosões foram tratados devido a ferimentos ligeiros e foram forçados a evacuar a zona.

Em comunicado, o ministro da Defesa turco referiu que as explosões ocorreram a cerca de seis quilómetros do porto da cidade de Cirénia, uma cidade internacionalmente reconhecida como parte da República do Chipre, mas ocupada pelos turcos desde a invasão turca do Chipre, em 1974.

A Turquia mantém mais de 35 mil soldados no norte do Chipre. A explosão espalhou material não detonado por uma grande área e as autoridades pediram cautela a quem circule na zona.