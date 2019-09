Quisto de 12,3 quilos é retirado de mulher no Zimbabué

Uma equipa de cirurgiões do Hospital Parirenyatwa, no Zimbabué, removeu com sucesso de uma mulher de 48 anos um quisto renal de 12,3 quilos, considerado o maior já extraído no mundo, divulgou hoje o centro hospitalar."

"A cirurgia quebrou recordes em termos de publicações e revistas no mundo", disse o diretor do hospital Jacob Maunganidze aos meios de comunicação locais.

A operação, dirigida pelo urologista Shingirai Meki, durou três horas e foi complicada, pois a paciente perdeu muito sangue, mas foi concluída satisfatoriamente.

Segundo Jacob Maunganidze, o hospital Parirenyatwa "está orgulhoso do que aconteceu".

"Normalmente, não convidamos os meios de comunicação para todas as cirurgias que realizamos, mas hoje é algo de extraordinário", disse o diretor do hospital, sem especificar quando é que a operação foi realizada.

Anteriormente, o recorde mundial era de um quisto removido no Japão com 11,5 quilos.