Curto-circuito pode estar na origem do incêndio em hospital no Rio de Janeiro

Um curto-circuito num gerador de energia pode ter sido a causa de um incêndio num hospital no Rio de Janeiro, no Brasil. No entanto as autoridades ainda não confirmaram essa informação, como conta a correspondente da SIC no Brasil, Ivani Flora.

Onze pessoas morreram e dezenas de pacientes tiveram de ser transferidos para outros hospitais.