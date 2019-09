Deixou o carro mal estacionado e os funcionários do supermercado deram-lhe uma lição

Já é habitual ver carros mal estacionados nos parques dos centros comerciais ou supermercados, mas este estacionamento insólito valeu uma vingança, que se tornou viral, ao condutor.

O dono do carro estacionou numa zona marcada para deixar os carrinhos de compras que os clientes de supermercado utilizam. Quando viram o carro deixado no local proibido, os funcionários do centro comercial Coto de Temperley decidiram cercar a viatura, de maneira a dificultar a saída.

Segundo o jornal La Nacion, a situação ocorreu no passado fim-de-semana. O dono do automóvel foi ao cinema, e como estava atrasado, deixou o carro mal estacionado. Quando voltou ao parque de estacionamento, deparou-se com este cenário.