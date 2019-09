Sabia que os caranguejos emitem ruídos no estômago quando se sentem ameaçados?

www.thainationalparks.com

Os caranguejos fantasma, conhecidos pelo seu mau feitio, além de afastarem os predadores com as pinças, emitem sons com o estômago quando se sentem ameaçados.

A investigação foi feita pela equipa de biólogos da Scripps Institution of Oceanography.

Depois de estudarem, horas a fio, como estes animais reagem quando são ameaçados, os biólogos descobriram outra arma de defesa, além das pinças: o estômago.

“Fiquei muito impressionada", disse a bióloga marinha Maya DeVries ao site CBC Radio. Os caranguejos "estão a comunicar com o estômago."

Os resultados foram publicados nos Proceedings of the Royal Society B.

Todos os crustáceos têm o que é conhecido como "um moinho gástrico" no estômago que nada mais é que "um conjunto de dentes que são usados para triturar a comida" explica a bióloga.

A investigação permitiu descobrir que, com o estômago, os caranguejos "podem emitir sons que são surpreendentemente semelhantes aos que fazem com as suas pinças".

A experiência

Numa primeira etapa, os investigadores usaram lasers com sensores de vibração e perceberam que, quando os caranguejos estavam a sentir-se ameaçados, emitiam um "barulho misterioso".

O passo seguinte foi descobrir, ou melhor comprovar, que o som vinha mesmo do estômago.

Foi quando decidiram pedir ajuda aos médicos do Hillcrest Medical Center da UC San Diego e puseram em prática um plano para radiografar os caranguejos.

Enquanto os médicos usavam os equipamentos de raios-X, os biólogos manipulavam brinquedos, com controlo remoto, para imitar os predadores.

O resultado foi este.

O vídeo mostra o caranguejo a acionar o seu moinho gástrico ao mesmo tempo que se ouve o tal som "misterioso".

"É altamente provável que muitos outros animais façam o mesmo e ainda não descobrimos", disse a bióloga marinha Maya DeVries.