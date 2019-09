A SIC no Salão de Frankfurt

Está a decorrer na Alemanha mais uma edição do Salão de Frankfurt. Aquele que já foi um dos maiores salões do setor teve este ano uma redução no número de participações, mas a mostra comprova que a eletrificação é a grande tendência do momento. O repórter da SIC, Rui Pedro Reis, esteve lá e mostra agora as principais novidade num mercado em transformação.