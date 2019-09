Chuvas torrenciais obrigam a novas evacuações no sudeste de Espanha

As chuvas torrenciais que persistem em Espanha e que já fizeram seis mortos obrigaram a centenas novas evacuações, afirmaram hoje os serviços de socorro.

Dois parques de campismo na província de Alicante foram evacuados, um com 300 pessoas em Crevillente e outro em Guardamar, tal como uma freguesia do município de Almoradi, com 200 habitantes.

Segundo o Ministério do Interior, cerca de 3.500 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por causa do mau tempo no sudeste de Espanha.

As chuvas recorde provocaram seis mortos, deixaram estradas e linhas ferroviárias intransitáveis e provocaram inundações nas regiões de Valência, Múrcia e Andaluzia.

A ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles, disse aos jornalistas que "o perigo ainda não passou", alertando para possíveis inundações devido à subida do nível do rio Segura.

Governo da Andaluzia disponibiliza 10 ME para danos provocados pelo temporal



O presidente da Junta da Andaluzia anunciou hoje que o Governo regional vai aprovar na próxima terça-feira o montante de 10 milhões de euros para ajudar a reparar os danos provocados pelo recente temporal.

O temporal afetou 133 municípios do sudeste de Espanha e esta é a primeira ajuda financeira do governo regional.

Juanma Moreno visitou Alhaurín El Grande, em Málaga, a sua localidade de origem e uma das mais afetadas pela "gota fria", que atingiu várias localidades desde quinta-feira, tendo provocado avultados estragos e a morte de seis pessoas.

Entretanto, o rei Felipe VI telefonou hoje aos presidentes regionais da Andaluzia, Comunidade Valenciana e Múrcia para se inteirar da situação, após as inundações.

Fontes das administrações regionais confirmaram à agência Efe as ligações telefónicas do chefe de Estado para Juan Manuel Moreno, Ximo Puig e Fernando López Miras.

A "gota fria" deverá chegar a Portugal continental, mas de forma menos severa, com aguaceiros e trovoadas.

Para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista a queda de chuva, também em regime de aguaceiros, acompanhada de trovoada na região do interior centro e estende-se ao interior Norte, situação que se prolongará até segunda-feira, de acordo com as previsões.

Na terça e quarta-feira, os aguaceiros poderão continuar de "forma mais generalizada" nas regiões do norte e Centro, mas por ação de uma outra depressão, que chega ao território continental português a partir do oceano Atlântico, trazendo "ar mais fresco".



Lusa