Doze mortos e 35 desaparecidos em naufrágio no sul da Índia

Um barco turístico naufragou hoje num rio Godavari, no sul da Índia, matando 12 pessoas e provocando o desaparecimento de outras 35, Segundo as autoridades.

O ministro do Interior de Andra Pradesh, disse que o barco transportava 61 pessoas - 50 passageiros e 11 membros da tripulação, todos indianos -- quando se afundou no rio Godavari.As autoridades montaram uma operação de busca e salvamento para encontrar as pessoas desaparecidas.

O ministro avançou que 14 pessoas que usavam coletes salva-vidas foram resgatadas por pescadores locais.

O acidente ocorreu perto da vila de Kachuluru, no distrito de East Godavari, a 380 quilómetros a leste da capital do estado, Hyderabad.

O barco deslocava-se de Singanapalli para Papikondalu, um famoso ponto turístico da região.

Lusa