França quer ajudar Sudão a sair da lista dos países que apoiam o terrorismo

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, anunciou esta segunda-feira no Sudão que Paris irá trabalhar para convencer os seus parceiros europeus no sentido de tirar o país da lista de Estados que apoiam o terrorismo.

"Trabalhamos com os nossos parceiros europeus para garantir a saída do Sudão da lista de terrorismo", afirmou Le Drian, que chegou hoje a Cartum, numa conferência de imprensa junto da sua homóloga sudanesa, Asamaa Abdallá.

STRINGER

Esta é a primeira visita de um chefe da diplomacia francesa ao Sudão em mais de 10 anos, período durante o qual o país foi liderado pelo antigo Presidente Omar al-Bashir, afastado do poder em 11 de abril, após um golpe de Estado resultante de meses de protestos.

O Sudão integra desde 1993 a lista de Estados que "patrocinam o terrorismo", o que implica restrições à venda de armas e um veto à ajuda económica.

O responsável governamental acrescentou que ajudará o Sudão no processo de "normalizar as suas relações com as organizações financeiras internacionais e para conseguir o apoio para solucionar a crise das suas dívidas externas".

Le Drian referiu que a França irá oferecer um "apoio completo" às autoridades transitórias no Sudão através de uma "ajuda de 60 milhões de euros, dos quais 15 serão pagos urgentemente para apoiar a transição pacífica no Sudão".

As autoridades de transição recentemente empossadas estabelecem como prioridade combater a fragilidade económica do país e o alcance dos acordos de paz com os grupos armados nas zonas de conflito em Darfur, Kordofan Sur e no Nilo Azul.

O primeiro-ministro sudanês, Abdallah Hamdok, irá realizar uma visita a Paris na próxima semana, após receber um convite do Presidente francês, Emmanuel Macron, não sendo ainda conhecido o dia.

O Sudão conta com um Conselho Soberano na sequência da assinatura em 17 de agosto de um acordo histórico entre o conselho militar de transição, que sucedeu a Bashir, e os líderes dos protestos, após meses de conflitos.

O Conselho Soberano integra cinco militares e cinco civis, além de um 11.º membro eleito pelos restantes.

Segundo o acordado entre os militares e a oposição, o país terá também um Conselho de Ministros e um Conselho Legislativo transitórios até à realização de eleições democráticas.

O acordo estabelece as grandes linhas do período de transição, que deve durar um pouco mais de três anos.

Um dos primeiros desafios do Governo será recuperar a economia de um país que sofreu sanções norte-americanas durante duas décadas.

Economista experiente, Abdallah Hamdok tomou posse em 21 de agosto.



Lusa