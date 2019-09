Morreu o menino que comeu um hambúrguer infetado com E. coli

Um menino envenenado em 2011, depois de ter comido um hambúrguer infetado com E. coli, morreu no sábado passado nos cuidados intensivos de um hospital, em França.

Nolan Moittie foi uma das 15 crianças que ficaram doentes depois de terem comido a carne congelada da empresa SEB, que foi vendida pelo Lidl.

Segundo a BBC, Nolan foi uma das crianças mais afetadas pela bactéria. Na altura com dois anos, o menino sofreu graves danos cerebrais e ficou com diabetes. Nos últimos anos, a criança ficou paralisada e teve de ser submetida a várias cirurgias.

Num comunicado citado pela emissora britânica, o advogado da família Moittie disse que a morte foi "o fim de um longo tormento."

"Ele já não conseguia comer, engolir, falar ou mover-se."

Em 2011, várias crianças foram levadas para hospitais em Lille e Douai com sintomas de infeção nos intestinos e nos rins. Perante o caso, a SEB aconselhou as lojas a retirarem do mercado os hambúrgueres em questão.

Em 2017, o antigo presidente da empresa francesa foi condenado a dois anos de prisão por negligência no caso de intoxicação alimentar. Guy Lamorlette teve ainda de pagar uma multa de 50 mil euros.