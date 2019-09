Nova Iorque quer proibir leite com chocolate nas escolas públicas

Lucas Jackson

13 anos depois de limitar as opções do leite escolar, Nova Iorque quer mais...

Desde 2006 que as escolas do estado de Nova Iorque deixaram de dar aos alunos das escolas públicas leite gordo. Desde então, apenas é oferecido aos alunos leite magro ou meio-gordo, mas agora as autoridades querem intervir no nível de açúcar do leite escolar.

"A ideia é que as crianças já estão a consumir demasiado açúcar, mas então porque ingerem leite?", afirmou uma fonte do Departamento de Educação do estado ao New York Post, que acrescentou que as chefias já estão a analisar "o que fazer e como fazê-lo" nas escolas do estado.

Várias escolas dos estados de São Francisco e Washington já baniram o lei achocolatado, mas a que divide os pais e os alunos.

"Será horrível se tirarem o leite com chocolate da escola", afirmou Caterina Ditommasa, de 10 anos que frequenta a escola Carroll Gardens, em Nova Iorque.

Já os pais não estão tão certos da medida:

"O principal problema é que as refeições escolares servidas em Nova são, no geral, pouco saudáveis: tudo pré-preparado e cheio de conservantes" afirmou a mãe Joanna ao Jornal New York Times.

A questão está a gerar polémica e já levou um grupo de produtores de leite a pedir ajuda aos membros Congresso local e a enviar uma carta ao autarca de Nova Iorque Bill de Blasio.

"Mais de dois terços do leite servido nas escolas têm sabor e representam uma maneira essencial de dar às crianças os nutrientes de que precisam para um crescimento e desenvolvimento saudáveis", afirmava a carta. enviada na semana passada.

Em 2011 o estado de Los Angeles eliminou o leite com chocolate das escolas, mas seis anos depois em 2017 acabou por reverter a medida porque os alunos deixaram de beber leite por completo.

De acordo com o Departamento de Saúde de Nova Iorque, um pacote de lei com chocolate tem cerca de 120 calorias e 20 gramas de açúcar, dos quais 8 gramas são açúcares adicionados.

A mesma quantidade de leite desnatado tem 90 calorias e 12 gramas de açúcar, sem aditivo.