Enxame de abelhas atrasa voo na Índia

No domingo passado, o voo da Air India de Calcutá com destino a Agartala teve de ser adiado quase três horas, depois de um enxame de abelhas ter-se fixado na janela da cabine de comando do avião.

Segundo a CNN, a localização do enxame impedia a visão dos pilotos e o para-brisas não foi suficiente para remover as abelhas.

O departamento de bombeiros do aeroporto teve de ser chamado ao local, onde disparou canhões de água contra o enxame. Só assim a janela ficou livre de qualquer abelha e o avião ficou pronto para descolar.

No entanto, o voo já tinha sido atrasado durante 90 minutos devido a uma falha técnica, antes do exame de abelhas ter adiado a descolagem mais uma hora.

A bordo, estavam 136 passageiros, incluindo o ministro da Informação do Bangladesh.

O Aeroporto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose em Calcutá é um dos mais movimentados da Índia, passando por lá cerca de 21 milhões de pessoas por ano.