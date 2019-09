Português assassinado à facada no Brasil

Um português foi assassinado à facada, durante a madrugada desta terça-feira, em São Paulo, no Brasil.

O suspeito terá atuado depois de descobrir que a mulher, de 65 anos, mantinha um relacionamento extraconjugal com o homem, de 45 anos.

Segundo o portal de notícias G1, o crime aconteceu junto à casa da mulher, no centro de Santos, em São Paulo. A mulher e a vítima, Carlos Ferreira, estavam a chegar ao apartamento quando foram abordados pelo suspeito.

As três pessoas envolveram-se numa discussão, que acabou com o suspeito a desferir um golpe com uma faca ao português. Quando as autoridades chegaram ao local, Carlos Ferreira já estava morto.

O suspeito fugiu do local do crime e está a ser agora procurado pela polícia.