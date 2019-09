"Desculpem, mas não estão a esforçar-se o suficiente", diz Greta Thunberg aos políticos dos EUA

"Eu sei que estão a tentar, mas não o suficiente" disse Greta Thunberg aos políticos norte-americanos, revela o site da BBC.

A jovem de 16 anos é uma das ativistas convidadas para a cimeira do clima da ONU que se realiza esta sexta-feira.

Greta foi convidada, esta terça-feira, a reunir-se com o grupo de trabalho que trata das questões ambientais no Senado e deixou alguns recados.

"Desculpem, mas não estão a esforçar-se o suficiente" disse Greta. "Eu não quero que me oiçam, mas oiçam os cientistas". Pede ainda que os políticos se unam e ajam em conjunto com os cientistas no combate às alterações climáticas.

A adolescente esteve ainda com Barack Obama que disse que, com apenas 16 anos, Greta "é uma das maiores advogadas do nosso planeta".