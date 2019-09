Furacão Humberto ganha força a caminho das Bermudas

O furacão Humberto aumentou de intensidade nas últimas horas e atingiu a categoria 3 a caminho das Bermudas, informou hoje o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O terceiro furacão da temporada no Atlântico, depois dos furacões Barry e Dorian, encontra-se já com ventos máximos sustentados de 185 quilómetros por hora, o que o eleva à categoria 3 na escala de Saffir-Simpson, com cinco categorias, indicou o NHC.

De acordo com as previsões, o furacão irá passar, durante a noite, a cerca de 655 quilómetros a noroeste das Bermudas, a uma velocidade de 19 quilómetros/hora.

As autoridades do território insular britânico emitiram um alerta para as próximas 36 horas. Durante o dia de hoje, as escolas vão ficar fechadas e os transportes públicos foram suspensos.

Além de ventos intensos, prevê-se que o furacão provoque fortes chuvas, bem como inundações e agitação marítima.

No início do mês, pelo menos 52 pessoas morreram quando o furacão Dorian atingiu as Bahamas, com ventos de 298 quilómetros/hora. Cerca de 1.300 pessoas continuam desaparecidas.

