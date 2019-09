Menina de 5 anos raptada enquanto brincava em parque

As autoridades de Nova Jersey, nos Estados Unidos, estão à procura de uma criança de cinco anos que foi raptada de um parque infantil na segunda-feira à tarde.

Dulce Maria Alavez desapareceu enquanto brincava com o irmão de três anos num parque infantil em Bridgeton. Segundo a polícia, a menina terá sido abordada por um homem e aliciada a entrar numa carrinha vermelha. A mãe estaria a cerca de 30 metros de distância, sentada no carro com outro familiar de oito anos.

Entretanto, as autoridades norte-americanas lançaram um alerta AMBER, ativado em casos de rapto ou sequestro, que divulga na rádio, televisão e por mensagem de texto a descrição da criança, do raptor e de algum veículo envolvido no crime.

De acordo com os media norte-americanos, participam nas operações de busca operacionais da polícia, bombeiros, equipas cinotécnicas e uma unidade do FBI.