Operação policial no Rio de Janeiro faz cinco mortos e fere um agente

Uma operação da Polícia Militar que decorreu hoje no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, provocou cinco mortos, havendo ainda um agente ferido, segundo a imprensa local.

A operação, levada a cabo pela Polícia Militar (PM), tinha como objetivo o combate ao tráfico de droga no Complexo do Alemão, um bairro que abriga um dos maiores conjuntos de favelas da região.Segundo a corporação, citada pelo jornal O Globo, os polícias entraram na comunidade e foram recebidos a tiro por grupos criminosos, com um agente a ser baleado no peito, tendo sido sujeito a uma cirurgia.

Testemunhas no local disseram ainda ao jornal que uma das pessoas que perdeu a vida durante o tiroteio foi um jovem moto taxista, de 18 anos, quando saía de casa.

De acordo com a PM, os cinco mortos eram suspeitos.Devido aos fortes confrontos na região, vários pais optaram por interromper a ida dos filhos à escola, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

Na rede social Twitter, a PM informou que durante a operação no Complexo do Alemão três pessoas foram presas e que várias armas e explosivos foram apreendidos.Ainda na zona norte do Rio de Janeiro, mas no Complexo da Maré, alunos de uma escola municipal, localizada naquela região, afirmaram ao portal de notícias G1 que a unidade de ensino foi hoje atingida por tiros, provenientes de um helicóptero da Polícia Civil.

Num comunicado enviado ao G1, a Polícia Civil afirmou que a operação não causou feridos, mas quando questionada acerca das denúncias de disparos na zona escolar, não respondeu.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, alinhado com a política de segurança do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, adotou uma forte retórica de combate ao crime, baseada no uso da violência.Após a entrada de Witzel no poder estadual, o número de pessoas mortas pela polícia aumentou significativamente em comparação com anos anteriores.

Nos primeiros cinco meses do seu mandato, 731 pessoas morreram em operações policiais, um aumento de 19,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os últimos dados oficiais.

