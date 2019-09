Avião cai cerca de nove mil metros e deixa passageiros em pânico

Os passageiros a bordo do voo 2352 da Delta, que seguia de Atlanta para Fort Lauderdale, apanharam um susto depois de o avião cair cerca de nove mil metros a meio da viagem. A aeronave caiu de uma altitude de mais de 11 mil metros para os 3 mil na quarta-feira, de acordo com a WBS-TV.

"Do nada, senti o que parecia uma espécie de descida rápida. Começámos a cair e depois as máscaras de oxigénio caíram. O caos surgiu entre os passageiros.", relatou Harris DeWoskin, um passageiro do voo.