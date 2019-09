Criança morre depois de ficar presa no vidro do carro

Uma criança do estado norte-americano do Michigan morreu esta semana, depois de ter fechado acidentalmente o vidro do carro e ficado com a cabeça presa, enquanto o pai dormia no banco da frente.

Kierre Allen tinha dois anos e estava com o pai dentro do carro da família, estacionado à porta de casa, em Detroit, quando a tragédia aconteceu.

Segundo o New York Post, a certa altura o pai adormeceu, e a menina conseguiu carregar no botão para fechar o vidro. Kierre acabou por morrer, depois da sua cabeça ficar presa fora da janela do carro.

Depois de acordar e deparar-se com a situação, o pai alertou os familiares que estavam em casa. Foi o tio da menina que levou os dois até ao hospital Sinai Grace, onde Kierre foi declarada morta.