Dirigentes cubanos incentivam uso da "tração animal" face a crise de combustível

As autoridades cubanas estão a incentivar o uso da "tração animal", com cavalos, bois e outros, no transporte e na agricultura, devido à escassez de combustível decorrente da interrupção parcial dos envios de combustível da Venezuela.

Face à grave crise energética no país, José Ramón Machado Ventura, número dois do Partido Comunista de Cuba e ex-vice-presidente do país, defendeu "a variante inevitável da tração animal" para garantir a produção agrícola e aliviar os efeitos do défice energético, noticiou hoje o jornal estatal Granma.

O político de 88 anos referiu-se especificamente ao uso de bois e cavalos - com as suas respetivas "carroças" - para transportar trabalhadores e produtos agrícolas locais, além de usar menos fertilizantes contribuindo para uma economia de recursos.

Segundo a agência estatal ACN, o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitou esta semana a província oriental de Granma, onde elogiou "as experiências positivas, como o uso de meios de tração animal em diferentes atividades".

Cuba enfrenta atualmente a pior crise energética desde os anos 90, ao ver interrompido parcialmente os envios de petróleo da Venezuela, algo que o Governo cubano atribui ao ressurgimento do embargo norte-americano e às restrições do Governo de Donald Trump ao petróleo venezuelano.

O último navio com combustível chegou à ilha no sábado e não está previsto que chegue outro até outubro, o que está a provocar restrições no transporte e nas atividades industriais no país, além de gerar receios de possíveis cortes de energia, embora o Governo assegure que é uma "situação conjuntural" cuja solução virá no próximo mês.

Nos últimos dias, o termo "tração animal" tem estado omnipresente na boca dos líderes cubanos assim como na imprensa oficial, na tentativa de conscientizar, especialmente no meio rural, a necessidade de economizar combustível num momento delicado para o país.

O gasóleo é a principal fonte de produção de eletricidade na ilha, bem como o combustível que move máquinas agrícolas, veículos industriais, coletivos e de carga e a maioria dos carros particulares.

