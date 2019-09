Estudante britânico condenado por imprimir armas 3D 

Em 2017 e 2018, as autoridades britânicas encontraram duas pistolas e munição na casa de Tendai Muswere, um estudante universitário de 26 anos, que alega a impressão das armas para um filme que estaria a produzir.

O jovem terá agora de cumprir três anos de prisão naquela que está a ser considerada uma condenação inédita no Reino Unido.

“Esta é a primeira condenação do género no Reino Unido e esperamos que sirva como aviso para quem esteja a considerar produzir armas”, afirmou Claire Holder do Crown Prosecution Service (Ministério Público inglês) citada pelo jornal Standard.

As provas revelam que o estudante utilizou designs de armas funcionais e que as tentou imprimir várias vezes, razão pela qual o Ministério Público acredita que estaria a aperfeiçoá-las para que funcionassem corretamente.

Em tribunal, o juiz desconsiderou as afirmações de Tendai, afirmando que o jovem não tinha propósito para ter as pistolas, uma vez que ainda nem tinha escrito o roteiro do filme.