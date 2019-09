Ladrões atam casal à cama e fazem assalto ao castelo no valor de 2 M€

O castelo de Vaux-le-Vicomte, a cerca de 60 quilómetros da capital francesa Paris, foi assaltado na noite de quarta-feira por seis ladrões encapuzados. De acordo com o jornal The Gaurdian, os proprietários do castelo foram amarrados à cama e lá ficaram enquanto os assaltantes levavam dinheiro, joias e um computador.

Os assaltantes levaram um total de dois milhões de euros.

Benoit Tessier

O casal Patrice e Cristina de Vogüé, na casa dos 90 anos, conseguiu soltar-se e chamar a polícia. O caso já está a ser investigado e as autoridades procuram os suspeitos.

O castelo situado em Maincy está na posse da família desde 1875. Em 1968, Patrice e Cristina de Vogüé decidiram abrir portas ao público e desde então que recebem cerca de 250 mil visitantes por ano. Com mais de 500 hectares, é considerado o maior edifício histórico na posse de privados em França.

O espaço é muitas vezes requisitado para filmagens e até casamentos de celebridades.