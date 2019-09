Mecânico que sabotou avião por estar “chateado” terá ligações ao Daesh

Procuradores norte-americanos acreditam que o mecânico que em julho sabotou um avião da American Airlines porque estaria “chateado” com o contrato de trabalho terá ligações ao Daesh.

Para além de ter sido encontrada propaganda do Daesh no telemóvel de Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani, um dos irmãos do homem de 60 anos fará parte do grupo jihadista.

O avião que iria voar de Miami até Nassau, com 150 pessoas a bordo, não chegou a levantar voo depois dos pilotos se aperceberem de uma obstrução no sistema assim que ligaram os motores do avião. Marouf Ahmed Alani colocou uma espécie de espuma no tubo de pitot - que serve para dar informações de altitude e velocidade - que impediu que o sistema funcionasse.

O mecânico afirmou, na altura, ter danificado este sistema para causar um atraso ou levar ao cancelamento do voo, após ter ficado "chateado" com o contrato de trabalho acordado entre o sindicato e a American Airlines.

Quais são as ligações ao Daesh?

Uma advogada norte-americana revelou que o iraquiano recebeu um vídeo no telemóvel de pessoas a serem alvejadas, tendo respondido que “Deus deseja mal a quem não é muçulmano”, cita a BBC.

Uma testemunha afirmou ainda que Abdul-Majeed viajou para o Iraque, em duas ocasiões, para se encontrar com o irmão. Outra testemunha explicou que a viagem aconteceu porque o irmão teria sido raptado. Apesar disto, a procuradoria norte-americana não encontrou, até ao momento, provas de que o irmão do iraquiano seja jihadista.