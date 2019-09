Regime sírio, oposição e ONU chegam a acordo sobre comité constitucional

O regime sírio, a oposição e as Nações Unidas chegaram a "um acordo" sobre a composição de um comité constitucional encarregado de estabelecer uma nova Constituição para a Síria, anunciou hoje o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Existe agora um acordo entre as partes sobre a composição do comité e (o enviado especial da ONU par a Síria) Geir Pedersen está a finalizar com as partes os termos de referência", disse, na quarta-feira, Guterres numa conferência de imprensa sobre a próxima Assembleia-Geral da ONU.

"Esperamos que seja concluído em breve", acrescentou.

"Espero que este seja um passo muito importante na criação de condições para uma solução política para esse trágico conflito", afirmou Guterres.

A ONU trabalha há meses na criação deste comité, que deve incluir 150 pessoas, das quais 50 são escolhidas pelo regime, 50 pela oposição e 50 pela ONU.

As discussões arrastaram-se devido à composição da última lista, sendo que a ONU e Damasco discutiram por um longo tempo sobre alguns nomes. Neste verão, segundo diplomatas, o bloqueio ficou em apenas um nome.

Além da composição do comité, as Nações Unidas, a oposição e Damasco também devem concordar com os procedimentos operacionais deste órgão e a sua hierarquia. Os diplomatas temem que a sua futura implementação ainda leve meses.

O jornal pró-regime Al-Watan informou que Pedersen chegará a Damasco no domingo para se encontrar com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Walid Mouallem, na segunda-feira.

"Pedersen deve rever os procedimentos e mecanismos de trabalho do comité constitucional, depois do acordo encontrado para todos os nomes", disse o Al-Watan na sua edição de hoje.

Um anúncio oficial pode ser feito por Pedersen numa "reunião do Conselho de Segurança agendada para 30 de setembro", informou o diário.

A realização de um avanço político é considerado importante porque a Europa e os Estados Unidos condicionaram qualquer ajuda à reconstrução da Síria aos progressos reais no rumo de uma solução política para a guerra no país.

O custo da reconstrução da Síria é estimado em 400 mil milhões de dólares (361 mil milhões de euros), segundo um diplomata europeu.

Sem o progresso político, esse custo terá de ser financiado apenas pela Rússia, referiu diplomata.



Lusa