Sexo fora do casamento vai passar a ser crime na Indonésia

A Indonésia deve aprovar um novo código penal que criminaliza o sexo consensual fora do casamento e proíbe as relações entre pessoas do mesmo sexo.

Num movimento pelos direitos humanos, os ativistas criticam este novo código e consideram que é uma violação das liberdades básicas.

Para a Human Rights Watch, o projeto é "desastroso não apenas para mulheres e minorias religiosas e de género, mas para todos os indonésios", lê-se na CNN.



A decisão vem meses depois de uma eleição muito disputada, em que progressistas foram lançados contra os radicais islâmicos e as preocupações com o aumento do envolvimento de grupos islâmicos na política voltaram a surgir.



A Indonésia é o principal país de maioria muçulmana do mundo e, nos últimos anos, tem apresentado uma crescente intolerância contra minorias religiosas e sexuais de conservadores religiosos cada vez mais assertivos.

O projeto de código deve ser adotado na próxima semana.