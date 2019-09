Autocarro desvia-se da rota para levar grávida ao hospital

Um autocarro público desviou-se esta sexta-feira da sua rota na cidade espanhola de Pamplona, levando todos os passageiros para o hospital quando uma mulher grávida entrou em trabalho de parto, relata a agência EFE.

Às 6:35 (5:35 em Lisboa), segundo a agência de notícias EFE, várias pessoas entraram a bordo de um autocarro em Barañáin, entre as quais uma mulher grávida, que "parecia estar com problemas" e que afirmou estar com contrações.

Pouco depois de o autocarro começar a rota de Barañáin para Villava, em Pamplona, norte de Espanha, a mulher entrou em trabalho de parto, o que motivou o condutor a contactar a sua empresa enquanto alguns passageiros ligavam para o 112 para pedir uma ambulância.

Ainda assim, após perceber que "a coisa estava complicada" e, na iminência de um parto, o condutor optou por levar o autocarro até à entrada do complexo hospitalar de Navarra, com todos os passageiros que ainda estavam no autocarro.

O veículo era grande e articulado, mas o condutor, que tinha "muita experiência", como alguns dos passageiros asseguraram, levou a mulher até à maternidade, onde os profissionais de saúde a transferiram para uma maca e a levaram para a sala de partos.

Lusa