O estacionamento que pode ser pago com Avé-Marias

O padre da paróquia de Madonna del Passo, Don Vincenzo De Mario, inventou um parquímetro com uma tarifa incomum. Quem quiser estacionar perto da igreja, não vai precisar de dinheiro, nem de uma aplicação. A moeda aqui é a oração.

Por exemplo, uma hora no estacionamento custa dez avé-marias, duas horas custam vinte e, caso chegue às cinco horas, deverá rezar um rosário. Mas como é que o pároco fiscaliza este sistema?

Numa entrevista ao jornal italiano Avvenire, Don Vincenzo explica que quem controla o pagamento é Deus e Nossa Senhora, mas acrescenta que as crianças já o incentivaram a colocar uma máquina com cartões com orações.

O objetivo do pároco é atrair pessoas de volta para a igreja, ajudá-las a refletir mesmo que não rezem, até porque o que falta à paróquia são pessoas nas cerimónias e não dinheiro.