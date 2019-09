O que se passa na Área 51?

Cerca de dois milhões de pessoas garantiram juntar-se, esta sexta-feira, para invadirem uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, com o objetivo de conhecerem e libertarem os extraterrestres que alegadamente lá se encontram.

A ideia surgiu com uma brincadeira na rede social Facebook, mas os militares já alertaram que não será permitida a entrada a civis na Área de Teste 51, localizada perto do Aeroporto de Homey e do lago Groom, no estado do Nevada.

Uma das teorias sobre o local é que estão ali depositados os restos de uma suposta nave extraterrestre que teria caído em Roswell, no Novo México, em julho de 1947.



O que é a Área 51?

Jim Urquhart

Refere-se a uma localização no mapa e é o nome popular de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos.

O que se passa dentro da Área 51 é extremamente secreto. Os membros do público são mantidos afastados por sinais de alerta, vigilância eletrónica e guardas armados. Sobrevoar o local também é ilegal.

A base possui pistas de aterragem com até 3,7 quilómetros de comprimento.



Foi construída porquê?

Jim Urquhart

A Área 51 foi criada durante a Guerra Fria entre os EUA e a União Soviética como uma instalação de teste e de desenvolvimento de aeronaves, incluindo os aviões de reconhecimento U-2 e SR-71 Blackbird.

Embora tenha sido inaugurado em 1955, a sua existência só foi oficialmente reconhecida pela CIA em agosto de 2013.



O que acontece se as pessoas invadirem a Área 51?

Jim Urquhart

Matty Roberts criou um evento no Facebook para que as pessoas se juntassem para verem as criaturas "alienígenas". Dois milhões de pessoas responderam, apesar dos alertas que entretanto surgiram sobre um "possível desastre humanitário".

Os sinais de alerta ao redor da Área 51 deixam claro que não serão tolerados invasores.

De acordo com a BBC, a USAF alertou que a Área 51 "é um campo de treino aberto para a Força Aérea" desencorajando qualquer pessoa a tentar entrar.