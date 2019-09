Vários detidos em manifestações antigovernamentais no Egito

Várias pessoas foram detidas na sexta-feira no Cairo quando se manifestavam para exigir a renúncia do Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, de acordo com agências internacionais.

Pequenas manifestações antigovernamentais tiveram lugar durante a noite na capital e noutras cidades do Egito, mas a polícia rapidamente dispersou os manifestantes.

No Cairo, centenas de pessoas manifestaram-se na praça Tahrir, o epicentro da revolução de 2011 que levou à queda do Presidente Hosni Mubarak.

Vídeos publicados nas redes sociais mostravam também algumas dezenas de pessoas reunidas nas cidades de Alexandria, Al-Mahalla e Damietta, no Delta do Nilo, bem como em Suez.

Os protestos de sexta-feira tiveram como pano de fundo vários apelos nas redes sociais, incluindo do empresário e ator egípcio no exílio Mohamed Ali.

As manifestações antigovernamentais são raras no Egito, onde são proibidas por uma lei adotada em 2013, após o golpe militar liderado por Sisi, na altura líder do exército, contra o então Presidente Mohamed Morsi.

Mohamed Morsi, que estava detido desde a sua destituição, em julho de 2013, morreu em junho, durante uma sessão em tribunal.

Organizações não-governamentais locais e internacionais acusam regularmente o Egito de violar a repressão de vozes dissidentes e de violar os direitos humanos.

Desde que Abdel Fattah al-Sisi chegou ao poder, vários opositores, jornalistas e artistas foram presos.

