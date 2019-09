Pedido de casamento debaixo de água transforma-se no “pior dia das nossas vidas”

Um norte-americano morreu afogado enquanto pedia a namorada em casamento durante umas férias num resort na Tanzânia. O vídeo do pedido foi partilhado pela companheira no Facebook, que classifica o incidente como a “reviravolta do destino mais cruel”.

Steven Weber e a namorada, Kenesha Antoine, marcaram quatro noites num quarto subterrâneo do The Manta Resort, na Tanzânia, que se encontra a aproximadamente 250 metros da costa e a 10 metros de profundidade.

No terceiro dia da estadia, na quinta-feira, Steven decidiu mergulhar nas águas da ilha Pemba para um pedido de casamento original. Com uma nota escrita à mão que pressionou contra o vidro do quarto, o norte-americano pedia a namorada em casamento.

Na nota lia-se “Não consigo suster a respiração por tempo suficiente para dizer-te tudo o que amo em ti. Mas... amo-te mais a cada dia que passa”. No verso, o pedido para casar. Steven ainda conseguiu tirar o anel de noivado dos calções, mas pouco depois é filmado a nadar para fora de vista.

À BBC, o resort confirmou que foi chamado a responder a um “problema na água”, mas que “já não havia nada a fazer”.

Na publicação no Facebook, Kenesha lamenta que o companheiro nunca tenha ouvido a sua resposta.