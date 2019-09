Tufão dirige-se para o nordeste do Japão depois de provocar alguns estragos no sul

Um forte tufão está a dirigir-se para a principal ilha do arquipélago japonês, Honshu, depois de já ter provocado alguns estragos nas ilhas do sul, com fortes chuvas e ventos que causaram inundações e alguns ferimentos.

A Agência de Meteorologia do Japão indicou que a tempestade, que vai passar este domingo perto de Nagasaki, no sul do Japão, estava a deslocar-se para nordeste a uma velocidade de 30 quilómetros por hora, com ventos máximos de 162 quilómetros por hora.

O tufão atingiu Okinawa na sexta-feira e no sábado e deixou 18 pessoas com ferimentos ligeiros, tendo interrompido viagens aéreas e ferroviárias na região.

Lusa