Youtuber indemniza família de criança que morreu a imitar vídeo viral

A youtuber chinesa Ms Yeah, que é seguida por mais de sete milhões de pessoas no seu canal, vai pagar uma indemnização às famílias de duas crianças, depois de uma delas ter falecido e outra se ter ferido gravemente ao tentar imitar um dos seus vídeos.

As crianças, de 14 e 12 anos, queimaram-se quando tentavam copiar um vídeo em que Ms Yeah, conhecida por prepara receitas de uma forma pouco convencional, fazia pipocas numa lata de refrigerante.

Depois dos acidentes, os representantes da youtuber reuniram-se com as famílias de ambas as vítimas e concordaram em pagar uma indemnização, cujo valor não foi revelado, reporta a BBC.

Porém, a influencer chinesa nega que as crianças estivessem a tentar imitar o seu vídeo, visto que utilizavam um método diferente do conteúdo original.

Alegadamente, as meninas colocaram álcool diretamente dentro da lata, enquanto Ms Yeah utilizava uma lamparina - com álcool - para aquecer o alumínio. Entretanto, o vídeo foi retirado do canal.